Handanovic, poche certezze per Udinese-Inter. Clima compatto su Radu – Sky

Handanovic, come raccontato anche in serata, non è per niente certo di recuperare in vista di Udinese-Inter (vedi articolo). In collegamento per Sky Calcio Show – L’Originale, Barzaghi spiega come intanto l’ambiente sia con Radu.

IL GRANDE DUBBIO – Per Udinese-Inter le ore antecedenti al calcio d’inizio saranno decisive per scegliere il portiere. Matteo Barzaghi, dopo aver fatto il punto sulla formazione (vedi articolo), si sofferma sulla principale decisione di Simone Inzaghi: «Samir Handanovic oggi non si è allenato con i compagni sul campo, domani farà un altro tentativo. Nell’Inter nessuno è certo che possa esserci come titolare, ci sperano: dovrebbe, ma non sappiamo se il provino di domani andrà bene. Il clima attorno a Ionut Andrei Radu si è compattato, dai tifosi all’allenatore ai giocatori. Non è colpa di quell’errore, certamente grave e fondamentale, se l’Inter ha perso: doveva ammazzarla prima».