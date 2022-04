Handanovic out, tegola per Inzaghi: ecco qual è il problema accusato – Sky

Handanovic è costretto a rinunciare a Bologna-Inter per un problema dell’ultimo minuto (vedi formazioni ufficiali), al suo posto giocherà Radu. Sky Sport rivela qual è il problema accusato dal numero 1 nerazzurro

TEGOLA – Samir Handanovic ha dato forfait per Bologna-Inter, una tegola non da poco per Simone Inzaghi che stasera contro i rossoblù si gioca la testa della classifica a quattro giornate dalla fine del campionato. Secondo le ultimissime di Sky Sport, il numero uno sloveno ha accusato una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome.