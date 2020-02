Handanovic, Napoli nel mirino? Infermeria Inter: un recupero – CdS

Handanovic non giocherà il derby di questa sera. I dubbi sulla presenza o meno del capitano nerazzurro sono svaniti. Ecco le ultime su di lui e gli altri infortunati in casa Inter

NO CAPITANO – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” ieri Samir Handanovic non ha provato a parare. Troppi i rischi per quella che è una frattura scomposta al mignolo della mano. Resta in dubbio per la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli di mercoledì, ma un recupero appare complicato.

ALTRI INFORTUNATI – Recuperato invece Borja Valero che sarà in panchina al fianco del capitano (QUI la probabile formazione secondo il quotidiano romano). Nulla da fare invece per Roberto Gagliardini che non ha partecipato al ritiro ed è tornato a casa.