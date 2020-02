Handanovic, mignolo di speranza per Inter-Milan: ecco la situazione – SM

Condividi questo articolo

Handanovic rischia di saltare tutto il mese di febbraio, ma la decisione finale si saprà solo a ridosso del derby. Come ripreso da “Sport Mediaset”, in casa Inter c’è una speranza minima di rivederlo tra i pali proprio in Inter-Milan di questo weekend

SETTIMANA DI VALUTAZIONE – Non una mano intera, ma solo un “mignolo di speranza” dell’Inter di riavere subito Samir Handanovic, che farà di tutto per esserci nel Derby di Milano. Nonostante un infortunio simile preveda di fermarsi circa un mese (con vista su Juventus-Inter del 1° marzo), il portiere sloveno proverà a rientrare già domenica sera. La buona notizia arrivata dopo Udine è che il mignolo non si è gonfiato come si temeva, per questo Handanovic cercherà il recupero in tempi record. Il capitano nerazzurro si allenerà con un tutore speciale per tutta la settimana, poi Antonio Conte saprà se potrà utilizzarlo o meno contro il Milan a San Siro. In alternativa, per Inter-Milan pronto Daniele Padelli dopo lo storico debutto (leggi le parole della madre Renza Leoni, ndr).