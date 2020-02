Handanovic, Inter spera: Conte lo proteggerÃ  fino all’ultimo – SM

Handanovic, Inter spera: Conte lo proteggerà fino all’ultimo – SM

Samir Handanovic e Stefano Sensi corrono verso il derby. Bisognerà aspettare venerdì per capire se il capitano dell’Inter sarà pronto per la sfida del Milan, fino ad allora Conte non rischia: le ultime sul portiere sloveno e sul centrocampista da “Sportmediaset”, nel servizio di Marco Barzaghi

FINE SETTIMANA – L’Inter spera nel recupero di Samir Handanovic per il derby. Il portiere sloveno, dopo aver saltato la trasferta di Udine, sta lavorando per esserci nell’importante stracittadina di domenica sera. Ma non si avranno grosse novità sul capitano nerazzurro prima di venerdì: solo a fine settimana, infatti, Handanovic tornerà ad allenarsi con il pallone. E lo farà con un tutore speciale per proteggere il mignolo fratturato.

VERSO IL RECUPERO – Prima di allora, Antonio Conte terrà in “isolamento” il numero 1 dell’Inter per proteggerlo il più possibile. Allenamenti personalizzati senza prendere rischi, dunque: le condizioni del capitano sono precarie e bisognerà fare un lavoro certosino per evitare ricadute che comprometterebbero definitivamente la sua presenza domenica sera. Qualora lo sloveno non dovesse riuscire a recuperare, è pronto Daniele Padelli, in campo per 90 minuti contro l’Udinese. Capitolo Stefano Sensi: l’ex Sassuolo sembra finalmente essere pronto e a disposizione per il derby contro il Milan, come dimostrano le parole pronunciate dallo stesso centrocampista (vedi qui).

Fonte: Sportmediaset.