Handanovic in Inter-Milan? Le ultime di oggi. Recupero, pro e contro – GdS

Handanovic in Inter-Milan? Le ultime di oggi. Recupero, pro e contro

Handanovic è il grande dubbio di Conte per il derby Inter-Milan. Il sito del quotidiano “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sul portiere sloveno, con le novità dall’allenamento del pomeriggio.

ANCORA IN BILICO – L’utilizzo di Samir Handanovic per il derby Inter-Milan non è ancora del tutto definito. Il portiere, che si è infortunato al mignolo della mano sinistra, resta ancora in dubbio per la stracittadina di domenica sera. “Gazzetta.it” riporta come nell’allenamento di questo pomeriggio lo sloveno non ha fatto test col pallone, e non è così scontato che li faccia domani. Segnali che inducono al pessimismo, con lo staff medico e Antonio Conte che non vogliono affrettare i tempi. Con il Napoli in Coppa Italia (mercoledì), la Lazio in campionato (domenica 16) e la Juventus che si avvicina (1 marzo) risultano esserci più rischi che vantaggi da un recupero immediato.

I PRO – I contro sono quindi legati al calendario, che da domenica in poi porterà l’Inter a giocare sempre tre volte in sette giorni almeno per le prossime quattro settimane. A favore dell’utilizzo di Handanovic c’è invece proprio il giocatore: lo sloveno preme per esserci nel derby Inter-Milan. “La Gazzetta dello Sport” sottolinea come ieri si sia presentato per primo ad Appiano Gentile, con l’obiettivo di recuperare dall’infortunio. Daniele Padelli, che lo ha sostituito a Udine, resta in preallarme per il derby: domani, con Conte che parlerà in conferenza stampa alla vigilia del derby Inter-Milan (vedi articolo), presumibili nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Handanovic.

