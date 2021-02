Handanovic, in Inter-Lazio 500 in Serie A (da...

Handanovic, in Inter-Lazio 500 in Serie A (da ex). Record a -14

Samir Handanovic Inter-Napoli

Handanovic ieri in Inter-Lazio ha totalizzato cinquecento presenze in Serie A, peraltro da ex. Il portiere sloveno continua ad avere numeri statistici da record per quanto riguarda le partite disputate.

CIFRA TONDA – Con Inter-Lazio di ieri sera Samir Handanovic ha disputato la sua partita numero cinquecento in Serie A. Di queste: 314 con l’Inter, 182 con l’Udinese, tre col Treviso e una… con la Lazio. Sì, perché in pochi se lo ricordano, ma il portiere sloveno ieri era un ex: nella seconda parte del 2005-2006 i friulani lo prestarono ai biancocelesti, come riserva di Angelo Peruzzi. Una sola presenza, all’ultima giornata (14 maggio 2006) in un 1-0 sul Parma, dove giocò con Igli Tare ora direttore sportivo dei rivali di ieri. Ha agganciato Ciro Ferrara al quattordicesimo posto dei più presenti di sempre in Serie A, il record è di Gianluigi Buffon con 653 (ancora migliorabile). Ed è il quinto portiere dietro Enrico Albertosi (532), Dino Zoff (570), Gianluca Pagliuca (592) e il già citato Buffon. Fra gli stranieri solo Javier Zanetti, quarto a 615, lo supera. In campionato, contando le sole presenze con l’Inter, gliene mancano quattordici per riprendere Walter Zenga come portiere più schierato in nerazzurro. Giocando sempre Handanovic lo sorpasserebbe in Juventus-Inter, penultima giornata.

IL GIALLO – Sta girando un video di Inter-Lazio di ieri, su un’azione all’88’. Cross dalla destra, Felipe Caicedo colpisce (male) di testa e la palla finisce di molto a lato. Appena il tiro esce si sente un urlo: «Esci una volta!» Diretto a chi? Difficile capirlo, c’è chi dice proprio verso Handanovic ma senza certezze. Spesso il portiere sloveno (giustamente) è criticato perché rimane fermo tra i pali. Ma ieri, al 13′ e sullo 0-0, è (finalmente!) uscito fuori area per anticipare Manuel Lazzari. E lì sì che Handanovic è uscito…