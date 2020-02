Handanovic in dubbio per il Milan, test decisivi...

Handanovic in dubbio per il Milan, test decisivi in questi giorni – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che Handanovic in questi giorni svolgerà dei test per capire se sarà in grado di giocare contro il Milan.

TEST AL DITO – Handanovic giocherà o no Inter-Milan? Le giornate decisive saranno quelle di domani o di sabato. Sarà il momento in cui il numero uno sloveno testerà le condizioni del mignolo della mano sinistra. Il suo eventuale impiego resta un pericolo, nel senso che un’infrazione, per guarire, necessita di almeno 3 settimane. E il derby si giocherà dopo solo 10 giorni dall’infortunio rimediato in allenamento.

VICE PRONTO – Per di più, Conte, che spinge per il recupero, dovrebbe comunque tenersi un cambio fino all’ultimo, non potendo rischiare di non avere sostituzione nel momento in cui Handanovic ricevesse un colpo o altro sul dito. Se non altro Padelli, dopo aver accusato un nuovo attacco di febbre, ieri si è allenato regolarmente.