Handanovic il migliore, Barella a mille: le pagelle dell’Inter contro l’Atalanta – CdS

La striscia di vittorie dell’Inter si ferma a otto, ma in compenso Handanovic (il migliore in campo), mantiene la porta inviolata per la quarta volta consecutiva in trasferta. Di seguito le pagelle dei migliori e i peggiori dell’Inter secondo il Corriere dello Sport.

PAGELLE – L’Inter sfiora il colpaccio contro l’Atalanta, la sfida finisce in pareggio e la porta resta ancora inviolata. Partiamo proprio dalla porta, con il migliore in campo: voto 7,5 per Handanovic, protagonista di un doppio miracolo su Pessina e Muriel. Bene Skriniar al centro della difesa, riesce a tenere alla larga Muriel: voto 6,5. Barella è marcato a uomo, deve faticare il doppio ma non si ferma mai, straordinario in occasione dell’assist per D’Ambrosio: voto 7. Brozovic ha sempre almeno un uomo addosso, è costretto a toccare troppe volte il pallone, Calhanoglu non riesce ad assisterlo perché De Roon lo scherma quasi sempre: voto 5,5 per entrambi. Sanchez fa scena muta, ancor peggio Dzeko (il peggiore in campo), tutti i tiri sopra la traversa: voto 5. Perisic fatica come tutta l’Inter, poi comincia a spingere creando più di qualche difficoltà: voto 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno