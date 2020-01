Handanovic guizzi decisivi, de Vrij giganteggia, Sensi bentornato – TS

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Inter-Atalanta premia Handanovic come migliore in campo. Bene anche de Vrij, Lukaku, Lautaro Martinez e il rientrante Sensi.

IL MIGLIORE – Handanovic è il migliore e prende 8. Salva l’Inter ipnotizzando Muriel sul rigore eguagliando il record assoluto di penalty parati in Serie A (24, detenuto da Pagliuca). Nel primo tempo con un guizzo altrettanto miracoloso aveva strappato dalla porta il colpo di testa di Toloi.

GIGANTE – Voto 7 per de Vrij. Giganteggia in marcatura su Zapata. Il lavoro si complica quando Gasperini gli toglie punti di riferimento.

LOTTATORE – Lukaku prende 7. Per un tempo il suo fisicaccio è pressoché immarcabile per i difensori dell’Atalanta. Da copione è suo l’assist su Martinez nell’1-0. Nella ripresa non tiene su più una palla.

INIZIO SPRINT –Voto 7 anche per Lautaro Martinez. Il 15° gol stagionale, undicesimo nella prima mezz’ora è compendio delle sue qualità. Nella ripresa va a picco dopo 45′ giocati troppo sopra ritmo.

RIENTRO – Sensi al rientro da titolare prende 6,5. Torna titolare dopo tre mesi e si capisce quanto sia mancato a Brozovic e, più in generale, a tutta l’Inter. Nella ripresa boccheggia.