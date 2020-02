Handanovic galoppa verso Juventus-Inter: titolare già domenica? Le ultime

Secondo quanto riporta il noto giornalista di “Sky Sport”, Matteo Barzaghi, Samir Handanovic da domani riprenderà il lavoro sul campo col pallone. Crescono le possibilità di vederlo dal primo minuto nel big match Juventus-Inter

EUREKA – Samir Handanovic galoppa verso Juventus-Inter. Stando alle ultime notizie, il portiere sloveno ha superato brillantemente l’ultimo controllo fisico: il problema al mignolo sembra superato e da domani l’estremo difensore nerazzurro tornerà a disposizione di Antonio Conte per lavorare sul campo, col pallone. Nel match di stasera, contro il Ludogorets, ci sarà ancora Daniele Padelli (QUI le formazioni ufficiali), ma è già partito il conto alla rovescia per rivedere Handanovic dal primo minuto. Un’ottima notizia per i tifosi dell’Inter, che sperano di riaverlo in campo domenica sera, contro la Juventus. Crescono, infatti, le possibilità di vederlo difendere i pali della Beneamata durante il derby d’Italia.