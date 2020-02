Handanovic e Sensi vogliono il Derby! Conte valuta e alza i ritmi – GdS

Samir Handanovic e Stefano Sensi sono ancora i casi “dubbi” in vista del Derby Inter-Milan in programma domenica sera. Antonio Conte valuta la loro condizione giorno dopo giorno insieme allo staff tecnico, ma i due calciatori secondo la “Gazzetta dello Sport” vogliono essere a disposizione del mister. Intanto il tecnico aumenta i ritmi in allenamento e per oggi è prevista una doppia seduta.

HANDANOVIC VUOLE IL DERBY – Samir Handanovic vuole giocare il Derby a tutti i costi e lo ha ribadito in più riprese, l’Inter però non vuole rischiare visto il periodo fitto di impegni fino allo scontro diretto contro la Juventus in programma l’1 marzo. Il piano di lavoro del portiere, sottolinea la rosea, prevede il contatto con il pallone per venerdì. A quel punto Handanovic (con un tutore fatto apposta per tamponare l’infrazione ossea), insieme allo staff medico, decideranno cosa fare.

SU SENSI – Stefano Sensi lavora per recuperare la forma migliore (QUI le sue parole in vista del derby), aiutato anche dall’arrivo di Christian Eriksen. Ieri il calciatore, insieme a Borja Valero, ha svolto una lavoro personalizzato. Venerdì rientrerà in gruppo con l’obiettivo di essere a disposizione per il Inter-Milan, o almeno in panchina.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni e Davide Stoppini.