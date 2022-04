Handanovic e non solo: chi rischia contro l’Udinese? Almeno due recuperi – CdS

La presenza di Samir Handanovic contro l’Udinese cambierebbe inevitabilmente le cose, considerando soprattutto il momento psicologico di Radu. Anche altri giocatori non sono al top, ma Simone Inzaghi ne recupera almeno due: ecco la situazione infortunati secondo il Corriere dello Sport.

DALL’INFERMERIA – L’Inter adesso dovrà rialzare la testa e provare a vincere le prossime quattro sfide di campionato, a partire già dalla trasferta contro l’Udinese dove sarà importantissimo recuperare Samir Handanovic. Come lui anche Alessandro Bastoni non è al top per un leggero affaticamento. Per questo motivo in Bologna-Inter gli è stato preferito ancora Federico Dimarco. Per la trasferta in Friuli, in compenso, torneranno Arturo Vidal (che probabilmente prenderà il posto di Hakan Calhanoglu squalificato) e Felipe Caicedo, mentre Robin Gosens quasi certamente non sarà rischiato.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu

