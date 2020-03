Handanovic con la Juventus finalmente rientra, nessun dubbio – TS

“Tuttosport” scrive che sul rientro di Handanovic con la Juventus non ci sono più dubbi. Il portiere tornerà titolare domenica.

FINALMENTE RITORNA – Il 3 novembre 2012, quando i nerazzurri si imposero 3-1 allo Stadium, Samir Handanovic era in campo. Era la sua prima Juve-Inter e chissà cosa passò nella testa del portiere sloveno. Sicuramente non che da quel giorno in poi l’Inter non avrebbe più vinto a Torino e che la Juventus avrebbe invece raccolto scudetti in successione. Di quell’Inter, inutile dirlo, non è rimasto più nessuno, per lo meno nella formazione titolare, visto che Andrea Ranocchia fa ancora parte dell’organico. Tutti gli altri giocatori che scesero in campo quella sera di otto anni fa, invece, o hanno smesso o hanno cambiato casacca. Il fatto che Antonio Conte – quel giorno rivale dell’Inter – possa contare sul suo portiere e capitano contro la Juventus, è indubbiamente una delle migliori notizie per la squadra in vista della partita.

RIPRENDERE L’ABITUDINE – Se sarà un ulteriore vantaggio lo dirà il campo, ma riavere Handanovic fra i pali non potrà che rafforzare l’Inter e le sicurezze della sua difesa. Il portiere è pronto a tornare dopo aver vissuto un mese abbondante in infermeria a causa di un’infrazione al mignolo sinistro rimediata nell’allenamento del 31 gennaio. Da quel momento la porta è stata difesa con alterne fortune da Daniele Padelli, protagonista in chiaroscuro soprattutto nel derby e contro la Lazio. Handanovic ha lavorato per molto tempo a parte senza toccare il pallone, i rinvii delle ultime gare gli hanno permesso poi di recuperare con maggiore serenità e per domenica sera non ci sono più dubbi sul suo effettivo rientro in campo. Dovrà rifare l’occhio rapidamente, visto che un conto sono gli allenamenti e uno è la partita, soprattutto per un portiere, ma questo non sembra essere oggi un grande problema.