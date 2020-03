Handanovic certo del rientro in Coppa Italia col Napoli – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che finalmente non ci sono più dubbi: Handanovic contro il Napoli tornerà al suo posto da titolare.

FINALMENTE TORNA – Al San Paolo, giovedì, servirà una gara offensiva per rimontare lo 0-1 di San Siro. Allo stesso modo, però, sarà fondamentale blindare la difesa, perché incassare un gol sarebbe esiziale o quasi. Ed ecco che proprio da questo punto di vista risulta ancora più utile il ritorno di Handanovic. Se rimaneva ancora qualche piccolo dubbio per la sua presenza contro la Juventus, visto che solo giovedì aveva avuto il via libera dei medici per tornare ad allenarsi a pieno ritmo, non ne esistono invece per la sfida con il Napoli. In questi giorni, il portiere sloveno lavorerà per ritrovare confidenza e punti di riferimento. Dopo 4 settimane senza pallone, per un portiere è sempre complicato rimettersi in pista, come se nulla fosse. Quindi il tempo in più sarà certamente di aiuto al numero uno sloveno, che per la verità è sempre stato molto convinto di poter rientrare senza particolari problemi.