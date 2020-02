Handanovic, calvario finito: un ultimo ostacolo tra lui e la Juventus – GdS

Samir Handanovic galoppa verso il ritorno in campo: Juventus-Inter dovrebbe riavere lo sloveno tra i suoi protagonisti. “La Gazzetta dello Sport” fa il punto sugli ultimi passi prima del rientro ufficiale. Manca un piccolo ostacolo da superare: ecco quale

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Ieri è arrivato il via libera, come confermato da Giuseppe Marotta nel pre partita (vedi articolo) di Inter-Ludogorets. Samir Handanovic rientrerà nei ranghi nella giornata di oggi. Il calvario del portiere sloveno sembra finalmente giunto al termine. Un mese complesso per l’Inter, e per Antonio Conte, complici le decisive incertezze di Daniele Padelli. L’ex portiere del Torino si è mostrato piuttosto arrugginito, ma lo staff sanitario dell’Inter ha preferito non anticipare il rientro, proprio per riavere lo sloveno al meglio per il big match di domenica sera. Il capitano nerazzurro si è sottoposto ad un ultimo controllo, nella giornata di ieri, per certificare che l’infrazione alla mano sinistra fosse ufficialmente alle spalle.

SENSAZIONI – Nel frattempo, è già partito il conto alla rovescia per il derby d’Italia. La sfida, ad una Juventus ferita, assume un peso specifico importante in un momento delicatissimo della stagione. Tra lo sloveno e i bianconeri ora c’è solo un ostacolo: le sensazioni di campo, il ritorno all’impatto col pallone e agli scontri di gioco. Se tutto dovesse filare liscio, rivedremo Handanovic tra i pali domenica sera. Una componente decisiva sarà quella psicologica, anche se il numero uno aveva già dato disponibilità per forzare il suo impiego nel derby contro il Milan. Il ritorno in campo ci sarà in un altro derby, contro la Juventus, e Antonio Conte riavrà il suo colosso tra i pali. Niente da fare per i recuperi di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi: il tecnico salentino dovrà ancora pazientare.

