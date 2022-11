Handanovic ancora fuori, salta la Champions League ma vede il ‘rientro’

Handanovic non ci sarà in Bayern Monaco-Inter per un problema fisico, così come annunciato alla vigilia della sfida di Champions League da Simone Inzaghi (vedi QUI). Il numero uno nerazzurro, però, vede il rientro.

VICINO AL RIENTRO – Samir Handanovic ancora fuori dai giocatori a disposizione di Simone Inzaghi in vista della sfida di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco. Il numero uno nerazzurro, così come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, non sarà disponibile a causa di una lussazione al dito della mano. Al suo posto, dunque, ci sarà ancora André Onana. Queste le parole del tecnico: «Samir Handanovic non è disponibile per domani, da quando torneremo lavorerà per essere disponibile per domenica».