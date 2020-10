Hakimi, manca ancora qualcosa per Genoa-Inter: ritorno solo a Kiev? – Sky

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi

Hakimi è ufficialmente negativo al Coronavirus e torna dunque a disposizione di Conte (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Andrea Paventi, l’Inter sta facendo di tutto per renderlo disponibile già per la sfida contro il Genoa, in programma oggi alle ore 18.00 allo stadio “Ferraris”. Di seguito le dichiarazioni del giornalista a “Sky Sport 24”

CORSA CONTRO IL TEMPO – Achraf Hakimi torna a disposizione di Antonio Conte dopo l’assenza forzata in Champions League. L’Inter sta facendo di tutto per averlo già alle ore 18.00 contro il Genoa: «Unendo i due obiettivi, Champions League e Serie A, sono tre le partite in cui l’Inter non vince contando il pareggio con la Lazio all’Olimpico. Per quanto riguarda Hakimi – afferma Andrea Paventi su “Sky Sport 24” -, si aspettano le autorizzazioni, manca ancora qualcosa per renderlo disponibile oggi. Di fatto torna a disposizione di Conte e se oggi non ce la faranno con i tempi tecnici vorrà dire che ci sarà a Kiev».