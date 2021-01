Hakimi, giallo pesante: Inter in semifinale di Coppa...

Hakimi, giallo pesante: Inter in semifinale di Coppa Italia senza di lui

Condividi questo articolo

Hakimi – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Dopo Romelu Lukaku, altra ammonizione pesante in casa Inter: i nerazzurri battono il Milan, ma in semifinale dovranno fare a meno anche di Achraf Hakimi

AMMONIZIONE – Anche Achraf Hakimi era diffidato. L’esterno marocchino è stato ammonito negli attimi finali di Inter-Milan per un fallo a centrocampo su Ante Krunic. Un giallo pesante, che gli varrà la squalifica per la semifinale di Coppa Italia contro Juventus o SPAL, altro quarto di finale, in programma domani sera. Antonio Conte dovrà dunque fare a meno sia del laterale che dell’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku.