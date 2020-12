Hakimi, dedica speciale dopo i gol: il significato dell’esultanza

Hakimi Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Dedica speciale da parte di Achraf Hakimi – autore di due delle tre reti dei nerazzurri in Inter-Bologna (QUI il report della sfida) – durante le sue esultanze. Ecco spiegato il significato della scritta sulla maglietta mostrata.

DEDICA SPECIALE – “Abarhoun“, questa la scritta sulla maglia mostrata da Achraf Hakimi dopo i due gol segnati in Inter-Bologna. Come “spiegato” dal giocatore stesso sul suo profilo ufficiale “Instagram”, la dedica è rivolta proprio a Mohamed Abarhoun, ex difensore marocchino di 31 anni, tragicamente scomparso per una brutta malattia il 2 dicembre di quest’anno, circa tre mesi dopo l’annuncio da parte del giocatore stesso. Insomma, un messaggio speciale quello mandato dall’esterno della squadra nerazzurra, dedicato proprio al suo connazionale.