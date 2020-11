Hakimi arrugginito? Atalanta-Inter occasione giusta per ridestarsi

Achraf Hakimi

Nelle ultime gare Hakimi non ha spiccato in campo. Il marocchino è parso leggermente arrugginito rispetto allo sfolgorante avvio in maglia. In Atalanta-Inter (domenica alle 15.00) partirà sicuramente titolare, con l’occasione per lanciare segnali incoraggianti.

RIAFFIORARE – Achraf Hakimi è il colpo da novanta del mercato dell’Inter, e in questo avvio di stagione si è visto. Già un gol e due assist per il marocchino, che si è inserito nei meccanismi di Antonio Conte alla perfezione. Non è un mistero che il tecnico abbia giocato un ruolo decisivo nel convincere l’ex Borussia Dortmund a sposare la causa nerazzurra. E il numero 2 sta ripagando come sa, ossia agendo da costante spina nel fianco mancino degli avversari. Tuttavia, le ultime prestazioni di Hakimi assumono colori chiaroscuri, come visto anche contro gli ex compagni del Real Madrid. La frenesia frenata con cui l’Inter prova a costruire gioco non lo aiuta, ma le armi del talento classe 1998 sono note: è solo questione di registrarle correttamente. Atalanta-Inter può essere un’opportunità.

CHANCE – Proprio contro l’Atalanta Hakimi avrà l’occasione per rifarsi alla grande, e scrollarsi di dosso la ruggine intravista nelle ultime settimane, coincise peraltro con prestazioni negative per l’Inter. Soprattutto perché, con ogni probabilità, nei bergamaschi mancherà Robin Gosens, che si sarebbe rivelato cliente scomodo. La squadra di Antonio Conte dovrà essere brava a costruire trame che esaltino la falcata di Hakimi, evitando di farsi soffocare vicino alla linea laterale.