Guida: «Serie A, stop a mobbing e proteste! Necessità degli arbitri»

Guida da questa stagione è il nuovo capitano degli arbitri per la Serie A e B. In vista dell’inizio del nuovo campionato, il fischietto della sezione AIA di Torre Annunziata spiega a Sky Sport le novità a livello di indicazioni.

SI CAMBIA – Già martedì è uscito l’elenco delle designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A, al via sabato alle 18.30. Un campionato che vedrà diverse novità a livello regolamentare, fra cui quelle del fallo di mano perché si arriverà alla depenalizzazione su quelli involontari che comunque negano una segnatura di un gol: in questo caso sarà giallo. Poi c’è la quasi sparizione dei raccattapalle, che non potranno dare direttamente il pallone ai giocatori ma solo posizionarlo su dei coni appositi. Quindi il rigore, nel quale saranno puniti gli ingressi anticipati in area solo nel caso in cui avranno un effetto sul gioco. Ossia punizione indiretta se, sulla ribattuta, segna un attaccante entrato prima oppure ripetizione se respinge un difendente entrato prima. Ne parla Marco Guida, da questa stagione “capitano” degli arbitri.

Le novità degli arbitri: Guida mette l’accento soprattutto sulle proteste

IL COMMENTO – Guida vuole che in Serie A si sia intransigenti. Questo il messaggio che gli arbitri danno ai giocatori per il nuovo campionato: «C’è una necessità fortissima, quella di difendere la nostra figura. La figura dell’arbitro. Non possiamo più accettare mobbing o proteste da parte di tutti i calciatori: l’UEFA è stata molto chiara, Roberto Rosetti è stato molto chiaro. Ci ha dato indicazioni che abbiamo seguito – penso – in maniera abbastanza corretta durante l’Europeo. È chiaro che, essendo l’Europeo una competizione più corta e soprattutto di altissimo livello con squadre nazionali, è un pochino più semplice gestirlo. Nel nostro campionato potremmo avere qualche difficoltà in più, ma la linea di Gianluca Rocchi è chiara».