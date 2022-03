Guida e Massa, altro che ‘punizione’: già finito lo stop dopo Torino-Inter

Sembrava (secondo alcuni critici esagerati…) che in Torino-Inter si fosse commesso l’errore del secolo, col rigore non dato a Belotti, e invece la sospensione di Guida e Massa è già finita. I due arbitri torneranno in campo già in questo weekend.

ALTRO CHE SCANDALO! – Anche in questa sosta si è parlato di Torino-Inter del 13 marzo e del rigore (che c’era) di Andrea Ranocchia su Andrea Belotti. Un intervento che ha fatto discutere tanto che il designatore Gianluca Rocchi ha rivelato l’audio del VAR fra Marco Guida in campo e Davide Massa al monitor (vedi articolo). C’è chi ha cavalcato l’onda di questa polemica, provando a far passare il concetto di Inter favorita in maniera decisamente eccessiva. Così come chi ha parlato di lungo stop. Nulla di tutto ciò. Guida tornerà in campo sabato come arbitro centrale, dirigendo Lecce-Frosinone di Serie B (è una delle sfide più importanti). Massa, invece, sarà il quarto ufficiale di Atalanta-Napoli (altro big match). Con buona pace di chi non ha accettato un errore (vero) come quello di Torino-Inter, manco fosse l’unico…