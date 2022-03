Guida arbitro di Torino-Inter: anche l’andata fra i precedenti, danni al derby

Guida sarà l’arbitro di Torino-Inter, partita della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Olimpico Grande Torino.



I PRECEDENTI – Torino-Inter sarà la ventiseiesima partita per Marco Guida come arbitro dei nerazzurri. E pure l’andata lo ha visto protagonista, perché ha diretto l’1-0 firmato Denzel Dumfries del 22 dicembre. Nella circostanza prova abbastanza pulita, senza particolari cose da segnalare. L’esordio è datato 21 dicembre 2011, vittoria per 4-1 contro il Lecce nel recupero della prima giornata di Serie A 2011-2012 (quattro mesi dopo la data originaria per via di uno sciopero dei calciatori ad agosto). Il bilancio generale conta tredici vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte.

AVVIATO IL TILT – Purtroppo il nome di Guida, in stagione, non si associa tanto a quell’Inter-Torino dell’andata, bensì al derby di un mese fa. Il 5 febbraio ha diretto l’1-2 contro il Milan, e resta ancora molto da dire sulla sua prestazione. Soprattutto per il mancato fischio in occasione dell’intervento (evidente) di Olivier Giroud su Alexis Sanchez ad avviare l’azione dell’1-1, ossia il momento di blackout dell’Inter durato un mese, un fallo netto che il VAR non ha voluto segnalare e che in altre partite di Serie A si è invece dato molto spesso. Col Torino c’è anche un altro precedente, piuttosto brutto: 1-2 in casa il 3 aprile 2016, regalando il rigore decisivo ad Andrea Belotti (con annessa espulsione di Yuto Nagatomo, dopo il doppio giallo a Joao Miranda) per palese simulazione.