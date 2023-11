Guida arbitro di Juventus-Inter: un brutto derby d’Italia nei precedenti

Guida sarà l’arbitro di Juventus-Inter, partita della tredicesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Allianz Stadium.



I PRECEDENTI – Juventus-Inter sarà la ventinovesima partita per Marco Guida come arbitro dei nerazzurri. È la seconda volta in stagione, l’altra è l’ultima non vinta in Serie A: il 2-2 contro il Bologna del 7 ottobre. Nella circostanza assegna (al VAR) un rigore evidente agli ospiti, per un fallo ingenuo di Lautaro Martinez su Lewis Ferguson malamente perso in presa diretta. L’esordio è del 21 dicembre 2011, una vittoria per 4-1 contro il Lecce nel recupero della prima giornata di Serie A 2011-2012 (giocata quattro mesi dopo la data originaria, a causa di uno sciopero dei calciatori che era stato indetto ad agosto). Il bilancio generale conta quattordici vittorie, otto pareggi e sei sconfitte, ultimo successo 3-1 il 30 aprile sulla Lazio.

DERBY D’ITALIA – Guida ha al suo attivo solo un altro Juventus-Inter come arbitro. Ma è una data che nessuno vuole ricordare, a prescindere dal risultato: 8 marzo 2020, il giorno prima dell’annuncio del lockdown per la pandemia. In un Allianz Stadium desolatamente vuoto, dopo una settimana di polemiche, i bianconeri vincono 2-0 in un clima surreale. In trasferta l’Inter con Guida non vince dal 17 marzo 2019, 2-3 in un derby col Milan, poi la sconfitta dell’Allianz Stadium e due pareggi. Di cui uno proprio a Torino ma contro i granata, 1-1 il 13 marzo 2022.