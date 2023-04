Guida arbitro di Inter-Lazio: tanti errori nei precedenti ‘diretti’

Guida sarà l’arbitro di Inter-Lazio, partita della trentaduesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Lazio sarà la ventisettesima partita per Marco Guida come arbitro dei nerazzurri. È solo la prima volta in stagione, manca da oltre un anno complice un infortunio (oggi è solo la seconda in questa Serie A): 13 marzo 2022, 1-1 in casa del Torino. L’esordio è del 21 dicembre 2011, una vittoria per 4-1 contro il Lecce nel recupero della prima giornata di Serie A 2011-2012 (quattro mesi dopo la data originaria, per via di uno sciopero dei calciatori ad agosto). Il bilancio generale conta tredici vittorie, sette pareggi e sei sconfitte.

MOLTO MALE – Guida non è certo un nome che fa sorridere i tifosi dell’Inter, specialmente quando arbitra le partite contro la Lazio. Il 31 gennaio 2017, nei quarti di finale di Coppa Italia, al 43′ nega un rigore per netto fallo di Marco Parolo su Antonio Candreva (non c’era ancora il VAR). Poi ne dà uno agli ospiti, con Ciro Immobile sfiorato da Joao Miranda che viene pure espulso in maniera contestabile. E dal rosso è invece graziato Wesley Hoedt già ammonito. Coi cartellini esagera anche il 4 ottobre 2020, all’Olimpico. Dopo aver cacciato Immobile per un litigio con Arturo Vidal fa un’evidente compensazione con Stefano Sensi, per una palese sceneggiata di Patric. Come precedenti l’Inter non ha mai battuto la Lazio con Guida arbitro: ha perso 1-2 in coppa e pareggiato 1-1 in campionato.