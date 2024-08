Gudmundsson gioca Genoa-Inter? Possibile ribaltone momentaneo

Gudmundsson è in uscita dal Genoa ma potrebbe lo stesso giocare la partita contro l’Inter della prima giornata di Serie A. Sull’attaccante islandese, Sport Mediaset evidenzia un cambio di direzione.

IL MERCATO INCOMBE – Sono in corso stamattina a Milano le visite mediche di Mateo Retegui, nuovo acquisto dell’Atalanta. Un trasferimento che riduce le opzioni in attacco per il Genoa, a nove giorni dall’esordio in Serie A che avverrà sabato 17 alle ore 18.30 contro l’Inter. Partita dove, a sorpresa, in rossoblù potrebbe ancora vedersi Albert Gudmundsson nonostante da qualche giorno la Fiorentina abbia affondato in maniera decisa su di lui.

Retegui blocca Gudmundsson, almeno per Genoa-Inter

DOPPIA CESSIONE? – Retegui si trasferisce a Bergamo per 22 milioni più 3 di bonus, mentre per Gudmundsson l’accordo coi viola era per 7 milioni di prestito oneroso e 18 di diritto di riscatto più bonus. Sport Mediaset dà quest’ultima operazione come bloccata, perché prima i rossoblù devono trovare un sostituto. Si parla di Giovanni Simeone del Napoli, sarebbe un ritorno, ma anche di Arkadiusz Milik in uscita dalla Juventus. Nella serata di ieri, per il Genoa è emerso anche il nome di Joaquin Correa dell’Inter nel caso in cui oltre a Retegui si decida di cedere anche Gudmundsson.