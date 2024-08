Gudmundsson, Genoa-Inter si allontana in entrambi i fronti

Gudmundsson difficilmente giocherà Genoa-Inter, per non dire che è sicuro che non lo farà. L’attaccante è in partenza dai rossoblù, dopo che venerdì ha saltato la Coppa Italia per un fastidio.

L’ASSENZA – Albert Gudmundsson non era in campo contro la Reggiana in Coppa Italia venerdì sera, ufficialmente per un problema fisico. Alberto Gilardino ha liquidato la questione in ottica Genoa-Inter parlando di condizioni da valutare, ma è chiaro che ci sia dietro il mercato. Nello specifico il trasferimento in uscita dell’islandese, che a questo punto può completarsi già prima dell’inizio della Serie A e della partita di sabato.

Gudmundsson in uscita dal Genoa prima dell’Inter: chiusura vicina

LE INDICAZIONI – In attesa di capire se, alla ripresa degli allenamenti, Gilardino avrà di nuovo il giocatore a disposizione è pressoché certo che sabato non ci sarà. La Fiorentina sta spingendo per chiudere e vuole avere l’attaccante quanto prima, anche perché Nicolas Gonzalez è in procinto di trasferirsi alla Juventus. Nonostante il rischio carcere, i viola hanno individuato in Gudmundsson l’obiettivo principale per il mercato. Un profilo che anche l’Inter aveva trattato a lungo, ma che poi ha preferito mettere da parte: col Genoa, però, è molto probabile che non se lo trovi contro.