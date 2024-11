Gudmundsson in dubbio, Fiorentina-Inter -2: cresce un’ipotesi!

Albert Gudmundsson ha saltato le ultime due partite della Fiorentina, tra Serie A e Conference League. E tra due giorni ci sarà Fiorentina-Inter. Le sue condizioni.

ULTIME – In casa Fiorentina si riflette sulle condizioni fisiche di Gudmundsson. Il centravanti islandese, corteggiato anche dall’Inter in estate, rimane in fortissimo dubbio. L’ex Genoa ha saltato le ultime due uscite della Viola, prima a Como in campionato e poi contro il Pafos, ieri in Conference League. In entrambi i casi, la squadra di Raffaele Palladino non ha patito per niente la sua assenza, vincendo sia in Lombardia che contro i rivali ciprioti. Ma in Fiorentina-Inter ci sarà? Il punto lo fanno i colleghi di Firenze Viola.it. Cresce una fortissima e negativa ipotesi per la Fiorentina.

Gudmundsson verso il forfait in Fiorentina-Inter: le ultime!

IPOTESI – Gudmundsson, a due giorni dalla partita, dovrebbe saltare Fiorentina-Inter. Crescono infatti le probabilità di un suo forfait. C’è negatività nell’aria, con Palladino che sta riflettendo sulla terza non convocazione del giocatore islandese. Il tecnico viola chiama alla cautela e alla prudenza, nonostante domenica arrivi l’Inter campione d’Italia allo stadio Artemio Franchi di Firenze. A questo punto, in avanti, la Viola potrebbe schierare il solito Moise Kean, accompagnato da Colpani e Beltran.