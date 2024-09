Guardiola parla prima di Manchester City-Inter: dove e quando

Anche Pep Guardiola si prepara all’esordio in Champions League. Prima di Manchester City-Inter l’allenatore parlerà in conferenza stampa davanti ai giornalisti. Ecco dove e quando.

DI NUOVO IN CAMPO – Grande fermento per Manchester City-Inter, prima delle otto sfide della fase di campionato del nuovo format della Champions League. Le due squadre hanno segnato di rosso sul calendario la data del 18 settembre, quando all’Etihad Stadium si troveranno nuovamente una contro l’altra dopo la finale, nella stessa competizione, di due anni fa. Mentre i nerazzurri sono reduci da un pareggio, portato a casa da Monza ieri sera, la formazione di Pep Guardiola è forte di un’altra vittoria, trovata sabato in rimonta. La squadra di Inzaghi, dunque, avrà un giorno in meno di riposo e di lavoro in vista dell’esordio in Champions League rispetto agli inglesi.

Guardiola in conferenza per Manchester City-Inter: le info

DOVE E QUANDO – Con la prima sfida di Champions League che si avvicina, i vari impegni in programma vengono definiti. Dopo le informazioni giunte sulla conferenza stampa di Simone Inzaghi, arrivano anche quelle legate a mister Guardiola. Quest’ultimo parlerà davanti ai giornalisti domani – 17 settembre – alle ore 12:30 locali (ore 13:30 italiane) al City Football Academy.

