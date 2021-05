NO ALLA PASSERELLA? – Si discute da ore della possibilità da parte della Juventus di riservare la ‘passerella d’onore’ all’ Inter campione d’Italia prima della sfida dello Stadium . L’inviato a Vinovo Giovanni Guardalà non sembra avere dubbi sulla decisione in casa bianconera: «Non credo che sarà fatta la passerella d’onore. Andrea Pirlo è stato vago su quello ( vedi conferenza ), ma ha sottolineato che sono già arrivati i tweet di complimenti sia da parte della Juventus, che da parte di Andrea Agnelli a Steven Zhang . Quello sarà ritenuto sufficiente, non penso dunque che ci sarà una passerella d’onore».

