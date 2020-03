Guardalà: “Juventus-Inter, per Sarri scelte chiare. Chiellini e Higuain…”

Giovanni Guardalà, inviato di “Sky Sport”, ha fatto il punto della situazione in casa bianconera durante la rifinitura pre Juventus-Inter. La formazione di Maurizio Sarri è praticamente già fatta. Difficile vedere Giorgio Chiellini dal primo minuto domani sera

COUNTDOWN – Rifinitura in corso per i bianconeri di Maurizio Sarri. Manca sempre meno al calcio d’inizio di Juventus-Inter. Giovanni Guardlà, inviato di “Sky Sport”, ha fatto il punto della situazione: «Il tecnico ha deciso di svolgere l’allenamento all’Allianz Stadium per due motivi: in primis per riprendere confidenza con un terreno che la Juventus non calca da troppo tempo. E poi per abituarsi all’assenza di pubblico. Per quanto riguarda le scelte. Giorgio Chiellini ieri si è allenato in gruppo, ma Sarri dovrebbe preferirgli Matthijs de Ligt. Aaron Ramsey preme per un posto da titolare, ma il tecnico considera Rodrigo Bentancur mezzala destra titolare. Al momento negli altri ruoli la coperta è un po’ corta. La squadra non è in grado di supportare il trequartista, secondo il tecnico. Blaise Matuidi più di Adrien Rabiot come interno di sinistra, soprattutto per le sue capacità in fase di non possesso. In attacco, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo con Cuadrado sull’esterno. Difficilmente vedremo Gonzalo Higuain e il tridente pesante, come all’andata».