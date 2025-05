Gruppi della Nord, protesta sospesa per Inter-Barcellona: «Trasciniamo oltre ogni limite!»

La Curva organizzata nerazzurra, ora denominata “Gruppi della Nord” mette in pausa la protesta. Il comunicato ufficiale della tifoseria è un grido di carica e unione in vista di Inter-Barcellona.

OCCASIONE STORICA – Arriva un altro comunicato ufficiale, dopo l’ultimo che risale a pochi giorni fa, da parte dei “Gruppi della Nord” nerazzurri. In vista di Inter-Barcellona la tifoseria organizzata annuncia: «Ci avviciniamo alla semifinale di ritorno di Champions League. Forti della grandissima prestazione dell’andata, ci giochiamo tutto a San Siro, tra le nostre mura. Un’occasione unica e storica. Ci troveremo a disputare una partita leggendaria senza poter esporre i nostri drappi in curva. Drappi che, in questi 56 anni, hanno vissuto in prima linea annate da incubo e hanno viaggiato il mondo in lungo e in largo, sempre al fianco dell’Inter».

Inter-Barcellona, i Gruppi della Nord caricano i tifosi alla vigilia della sfida di Champions League: il comunicato integrale

ASCIA DEPOSTA – Come pre annunciato durante Inter-Verona, i Gruppi della Nord confermano: «Giocheremo una semifinale di Champions League senza avere la possibilità di allestire una coreografia degna di un simile evento. Una libertà di tifare negata senza alcuna logica. Uno stadio intero tenuto in scacco da decisioni completamente insensate e prive di qualsiasi razionalità. Ancora una volta, metteremo da parte l’orgoglio per il bene della nostra Inter. Stringeremo i denti e deporremo l’ascia di guerra, perché la maglia per noi viene prima di ogni cosa».

UNA SOLA ANIMA – Questo quanto prevedono i Gruppi della Nord in occasione di Inter-Barcellona: «Martedì canteremo dal primo minuto, trascinando il tifo dal fischio d’inizio. Tutto lo stadio dovrà fare la sua parte. Dal primo anello arancio fino al terzo anello rosso: ognuno dovrà dare il suo contributo e tornare a casa senza un briciolo di voce. C’è bisogno che il popolo interista si unisca in una sola anima e trascini la squadra oltre ogni limite. Sappiamo di cosa siamo capaci. È arrivato il momento di dimostrarlo al mondo intero. Proseguiremo con la nostra protesta nelle restanti partite, con la speranza che qualcosa possa cambiare in futuro. La nostra battaglia non si ferma perché la libertà di tifare non è un privilegio ma un diritto sacrosanto».