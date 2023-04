Grimaldo in dubbio per Benfica-Inter, Schmidt col problema terzini

Altro grattacapo per Roger Schmidt in vista di Benfica-Inter. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, anche Grimaldo è in dubbio per la gara di domani. Con il reparto dei terzini già in emergenza.

IN DUBBIO – Con gli infortuni di Bah e Ristic, Roger Schmidt ha già diversi problemi per quanto riguarda i terzini pronti per Benfica-Inter. A cui, a poche ore dal calcio d’inizio, si aggiunge anche la preoccupazione per Grimaldo. Il laterale sinistro è uscito infatti acciaccato dalla gara di venerdì contro il Porto, anche se dovrebbe comunque scendere in campo dal primo minuto. Nella peggiore delle ipotesi, però, Schmidt dovrà andare a pescare tra i giovani, con la possibile candidatura di Rafael Rodrigues, presente nell’allenamento di oggi.