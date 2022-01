Graziani: «Contatto Dzeko-Modolo era fallo! Febbraio un tour de force»

L’Inter ha vinto ieri 2-1 contro il Venezia con il colpo di testa di Dzeko al 90′. Il gol del pareggio di Barella è viziato però da un contatto dubbio tra lo stesso attaccante bosniaco e Modolo con molte visioni diverse. Ecco quella di Ciccio Graziani.

FALLO – L’Inter ha vinto e conquistato 3 punti control il Venezia con il gol di Dzeko in pieno recupero. Intanto però il contatto Dzeko-Modolo tiene banco sul primo gol. Ecco il pensiero di Ciccio Graziani a SportmediasetXXL. «Contatto Dzeko-Modolo? Era fallo e ci stava il giallo! L’arbitro però non poteva intervenire come ben sappiamo. Il mese di febbraio sarà un tour de force per l’Inter con squadre difficili da affrontare. L’Inter proverà a fare il meglio, ovviamente. Queste così ravvicinate sono tanta roba, confronti diretti molto importanti». Un mese di febbraio molto duro per l’Inter che ora si ritroverà mercoledì ad Appiano Gentile.