Gotti, il mercato richiama un titolare: presenza a rischio in Inter-Lecce!

Il calciomercato estivo disturba il campionato, in particolare Luca Gotti. Il mister del club salentino rischia di perdere una pedina importante alla vigilia di Inter-Lecce.

CAMPO E MERCATO – Manca un giorno a Inter-Lecce e i due allenatori, Simone Inzaghi da una parte e Luca Gotti dall’altra, mettono a punto le scelte per le rispettive formazioni. Ma col mercato ancora in corso e particolarmente attivo tutto può cambiare nel giro di pochi minuti, con ripercussioni anche sul campo. In questo caso la lente d’ingrandimento è tutta su Valentin Gendrey, terzino destro del club salentino e finora inserito nella probabile formazione di Gotti per Inter-Lecce. Sul difensore giallorosso, però, nelle ultime ore c’è il forte pressing dell‘Hoffenheim, determinato ad ottenerlo.

Il mercato disturba Gotti a −1 da Inter-Lecce: non si esclude un’assenza!

ACCELERATA – Stando alle informazioni riportate da Gianluca Di Marzio sul proprio portale, infatti, il club tedesco è intenzionato a presentare una nuova offerta per Valentin Gendrey, da circa dieci milioni di euro. L’accelerata a poche ore da Inter-Lecce, in scena domani sera a San Siro, potrebbe anche comportare un’assenza dell’ultimo minuto per Gotti. Il club salentino, ingolosito dall’offerta, sta valutando la proposta dell’Hoffenheim, che vorrebbe chiudere al più presto. La trattativa, come spiega il giornalista di Sky Sport 24, è in corso e un accordo definitivo potrebbe essere individuato nei prossimi giorni. Prima, però, c’è Inter-Lecce, alla quale – stando così le cose – non è detto che Gendrey prenderà parte.