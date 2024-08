Gotti a −1 dall’Inter: «Lecce impegnato a sovvertire il pronostico!»

Il Lecce di Luca Gotti domani sera si presenterà a San Siro per sfidare i Campioni d’Italia dell’Inter. Il mister dei salentini prova a scuotere gli animi dopo il complicato esordio in Serie A.

PRONOSTICO SFAVOREVOLE – San Siro si prepara ad accogliere l’Inter per la prima sfida casalinga. Sarà il Lecce di Luca Gotti ad inaugurare la stagione in casa dei nerazzurri. L’allenatore, nelle parole mandate in onda su SportMediaset, ha le idee chiare: «La corsa per rimanere in Serie A è complicatissima perché si fa fatica a trovare le tre squadre. Poi sappiamo che spesso la carta viene stravolta dalla realtà del campo e noi, che come di consueto non partiamo con i favori del pronostico, dal primo minuto di allenamento ci stiamo impegnando per sovvertire il pronostico della carta».

Vigilia di Inter-Lecce: Gotti mantiene alta l’attenzione dei giallorossi

QUALITÀ – Luca Gotti spiega i punti di forza del suo Lecce, che dopo il complicato esordio in casa contro l’Atalanta, domani affronterà l’Inter: «C’è la voglia, non solo mia e delle idee che propongo, ma anche della squadra stessa, di cercare di mettere quello che abbiamo. Quello che abbiamo è gioventù, qualità tecniche, tattiche, un certo tipo di freschezza e di apertura anche mentale che mi consente di arrivare un po’ più in profondità su ragazzi che hanno meno preconcetti».