Gotti: Â«Inter? Calendario non favorevole! Loro una settimana, noi un giornoÂ»

Gotti: «Inter? Calendario non favorevole! Loro una settimana, noi un giorno»

Gotti è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Udinese-Atalanta, recupero della decima giornata di Serie A (vedi articolo). Il tecnico bianconero guarda alla sfida di sabato con l’Inter di Conte

SERENITÀ – Luca Gotti parla così al termine di Udinese-Atalanta: «Risultato che dà serenità in vista dell’Inter? Credo di sì, però la squadra che ha giocato oggi ha dato dimostrazione pratica in campo di una certa serenità rispetto a tutti i risultati che sono sfuggiti, una striscia negativa alle quali sono corrisposte spesso buone prestazioni. Ora non possiamo pensarci troppo, tra due giorni affrontiamo un’altra grande squadra. Non mi sono mai sentito in discussione con la società».

POCO TEMPO – Gotti ragiona sul calendario, lamentandosi del poco tempo per preparare la sfida con l’Inter: «Cosa mi aspetto dalla sfida con l’Inter? Ragiono sul fatto che non solo ci hanno messo questa partita da recuperare mercoledì, immagino per i calendari intasati dei nostri avversari, ci hanno pure anticipato la partita successiva, quindi noi abbiamo un solo giorno di allenamento, con l’Inter che forse per la prima volta ha una settimana per riposare. Non siamo di certo favoriti da questa contingenza».