Gotti, doppia bagarre per l’Inter: la probabile formazione del Lecce – SM

Gotti questa sera affronterà l’Inter col suo Lecce. Il tecnico dei salentini ha un doppio dubbio di formazione in mezzo al campo. La probabile formazione di Inter-Lecce.

DUBBI – Dopo l’Atalanta, il Lecce affronterà un’altra squadra lombarda e nerazzurra: ossia l’Inter. I salentini, dopo aver perso 4-0 all’esordio al Via del Mare, vogliano riscattarsi. Ma di fronte troveranno una Beneamata agguerrita, visto il pari sul campo del Genoa per 2-2. Se Simone Inzaghi ha già l’undici in testa, con due novità rispetto alla sfida di Marassi, Gotti invece ha ancora due dubbi da sciogliere. Entrambi sono a centrocampo e riguardano rispettivamente Coulibaly con Pierret e Marchwinski con Rafia. Quest’ultimo ha giocato contro l’Atalanta e ieri Gotti ne ha parlato molto bene. La probabile formazione di Inter-Lecce.

Probabile formazione Inter-Lecce, Gotti ha dubbi a centrocampo

CENTROCAMPO – Sono due i ballottaggi ancora in corso in casa Lecce. Contro l’Inter a San Siro, Gotti dovrebbe confermare quasi in blocco la squadra che ha perso contro l’Atalanta, ma ci sono ancora questi due dubbi da sciogliere. Il polacco Marchwinski ha sicuramente tecnica e qualità e potrebbe essere la mossa a sorpresa di Gotti per sorprendere l’Inter. In mezzo al campo, si cerca un partner a Ramadani. Accanto all’albanese, racconta Sport Mediaset, il favorito ad oggi è Pierret. La probabile formazione di Inter-Lecce:

(4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Ramadani; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic.