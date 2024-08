Gotti: «Cercheremo di mettere in difficoltà l’Inter con la qualità!»

Luca Gotti, in conferenza stampa, ha parlato alla vigilia di Inter-Lecce, presentando la partita di domani allo stadio San Siro.

CONFERENZA STAMPA GOTTI ALLA VIGILIA DI INTER-LECCE

Gotti, dopo il KO sonoro con l’Atalanta e un mercato ancora aperto, come si prepara la partita contro l’Inter?

Inutile stare troppo a sindacare sulle premesse, il dispiacere è legato al risultato della prima partita di campionato. Il Lecce ha cercato di lavorare sugli errori, sul cercare di limitarli, su quelle che sono le qualità dentro il Lecce che potrebbero mettere in difficoltà l’Inter.

La vicenda Gendrey. Come lo sta gestendo?

Gendrey non si è mai tirato indietro, si è allenato tutti i giorni. Le vicende extra campo hanno inciso però lunedì con l’Atalanta, ma il ragazzo è sempre pronto e presente. Pelmard ha fatto la preparazione col gruppo B, quindi senza amichevoli e partitelle.

Marchwiński può giocare a San Siro con l’Inter?

Lo stato di forma è importantissimo, che poi ci siano aspetti legati all’equilibrio questo sì. Devo mediare tra le varie istanze che si presentano. Banda ad esempio è partito in ritardo visti i postumi dell’operazione, ma settimana dopo settimana sta riducendo il gap, dandogli un minutaggio crescendo. Marchwiński aveva già iniziato il campionato in Polonia, però devo dire che vedendo sia le partite a computer che quanto visto, lo ritengo ancora un po’ in ritardo. Ma ci darà soddisfazioni, ha qualità che contano. Serve però pazienza.

Gotti, che atteggiamento deve avere domani?

Il rotondo risultato con l’Atalanta è figlio degli errori commessi. Non perdo di vista quello di buono che siamo riusciti a fare. La partita con l’Inter a San Siro alla seconda di campionato contro una squadra che ha fatto 94 punti: ha vinto 29 partite, ne ha pareggiate 7 e ne ha perse solo due col Sassuolo. Sappiamo che partita sarà e che atteggiamento dovremmo avere. Devo riuscire ad usare tutto in allenamento, in partita, usare tutto per cercare di migliorare la squadra. Siamo alla seconda partita, è ancora una maratona. Devo cercare di mettere dentro uno spirito, certi atteggiamenti, una certa disposizione difensiva e offensiva di un certo tipo.

Ha schierato Rafia dietro Krstovic nelle partite precedenti?

Lunedì scorso mi è piaciuto molto, ha una grande comprensione del gioco: sa interpretare i momenti della partita, riesce a rendersi utile. Le sue qualità tecniche le esprime a suo modo e lega il gioco in un modo particolare. Poi manca in altre situazioni, ma vedo un giocatore che aiuta la squadra soprattutto in questo momento con giocatori che si affacciano ora alla Serie A.

Gotti, due o tre dei quattro gol subiti sono stati frutto di errori collettivi. E’ una difficoltà pure dei terzini. Problema di atteggiamento mentale o di meccanismi?

Probabilmente entrambi. Non facciamo di tutta l’erba un fascio. E’ vero che dobbiamo giocare insieme, sbagliare di meno e allenarci di più e meglio per coprire queste falle.

In difesa, viste le varie vicissitudini. Sarà rivoluzionata?

Se non succede qualcosa di strano e negativo, domani troverete la stessa linea difensiva che ha giocato con Mantova e Atalanta, augurandoci magari di fare un po’ di tesoro degli errori commessi.

Su questo avvio contro Atalanta e Inter, queste due gare quante possono riuscire a far trovare quel minutaggio e quella convinzione di quanto sia difficile la Serie A?

L’esperienza si fa sbagliando e facendo tesoro dei propri errori. Abbiamo il compito di agevolare i ragazzi e di accorciare la fase esperienziale e dare loro sicurezza.

Krstovic è apparso troppo solo con l’Atalanta. Avete lavorato in settimana?

Sì! La partita di domani non è esattamente quella che può dare una risposta alla sua domanda, ma cerchiamo di farlo di continuo, cercando magari soluzioni alternative.