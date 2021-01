Gotti, Atalanta e Inter decisive per la panchina: in campo tutti i migliori

Luca Gotti Udinese

Gotti oggi alle 15 sfiderà l’Atalanta per il recupero della quinta giornata di Serie A. Il tecnico si giocherà tanto anche contro l’Inter sabato alle 18

IN BILICO – Gotti, futuro in bilico con l’Udinese. Oggi alle 15 il tecnico sfiderà l’Atalanta per quanto riguarda il recupero della quinta giornata di Serie A. Non un avversario facile per i suoi ragazzi che in settimana dovranno sfidare anche l’Inter, sabato alle 18. Da queste due partite dipenderà molto il futuro del tecnico bianconero, che nelle ultime cinque partite ha conquistato un solo punto e subito ben dodici gol. Il tecnico contro l’Atalanta si affiderà ai suoi uomini più forti, incrociando le dita anche per quanto riguarda la prossima sfida in campionato contro l’Inter: spazio a Kevin Lasagna supportato ancora da Pereyra sulla trequarti. A centrocampo spazio ovviamente ancora a Rodrigo De Paul e a Mandragora.