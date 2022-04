Gosens e Vidal, prosegue il recupero: gli aggiornamenti su Udinese-Inter

Gosens e Vidal non sono nemmeno partiti per Bologna, a differenza di Bastoni (vedi articolo) e Handanovic (vedi articolo) finiti in panchina ma indisponibili. Sky Sport aggiorna sulle loro condizioni in vista di Udinese-Inter di domenica.

IN DUBBIO – L’affaticamento muscolare che ha colpito Robin Gosens nella giornata di lunedì non è ancora superato. Il tedesco, fa sapere Sky Sport, anche oggi ha svolto un lavoro differenziato. La seduta odierna è di scarico, ma quantomeno si è allenato sul campo. Per Arturo Vidal invece prosegue il recupero dopo l’infortunio alla caviglia subito nel derby col Milan di nove giorni fa. Sia per Gosens sia per Vidal saranno gli allenamenti di domani e soprattutto sabato a far capire le loro possibilità di essere convocati per Udinese-Inter.