Gosens e Vidal fuori da Bologna-Inter: i tempi di recupero degli infortunati – CdS

Gosens e Vidal non sono partiti per Bologna, dove stasera alle 20.15 l’Inter avrà il fondamentale recupero di Serie A. Il Corriere dello Sport dà i tempi di recupero per entrambi.

DI RIENTRO – Per Robin Gosens e Arturo Vidal oggi niente Bologna-Inter. Il tedesco ha avuto un leggero affaticamento muscolare, nulla di grave ma per precauzione è rimasto fuori dai convocati. Per quanto riguarda il centrocampista cileno, invece, l’assenza è a seguito di un colpo subito alla caviglia nel finale del derby col Milan di martedì 19. Vidal ieri ha svolto una buona seduta col gruppo, fa sapere il Corriere dello Sport, e dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi domenica a Udine. Per quanto riguarda Gosens più facile se ne riparli contro l’Empoli, venerdì 6 maggio.

Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.