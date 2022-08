Gosens verso una maglia dal 1′ per Inter-Cremonese. Ballottaggio a destra

Gosens viaggia verso una maglia dal 1′ per Inter-Cremonese. Chance per il laterale tedesco, in difficoltà durante questo inizio di stagione. Inzaghi lavora anche sulla corsia di destra

CORSIE − Robin Gosens scenderà in campo dal primo minuto per Inter-Cremonese, match valido per la quarta giornata di Serie A. Il tedesco ha bisogno di fiducia e minutaggio per ritrovare le vette di Bergamo. L’ex Atalanta rileverà Federico Dimarco sull’out di sinistra. Oltre al dubbio Brozovic in mezzo al campo (vedi articolo), Simone Inzaghi è alle prese anche col ballottaggio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Secondo Sport Mediaset, al momento è in vantaggio il laterale di Legnano con l’olandese pronto a subentrare a gara in corso.