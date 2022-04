Gosens verso il forfait per Bologna-Inter ma filtra una sensazione positiva

Gosens salterà, a meno di clamorose sorprese, la sfida del Dall’Ara Bologna-Inter. Il tedesco è alle prese con un affaticamento muscolare ma in casa nerazzurra non c’è preoccupazione

NO ALLARMI − In vista di Bologna-Inter si avvia verso il forfait Robin Gosens. Il tedesco è alle prese con un affaticamento muscolare agli adduttori e con molta probabilità non partirà per Bologna oggi pomeriggio. In casa nerazzurra però filtra un certo ottimismo e nessun segno di preoccupazione. Come riporta Marco Barzaghi da Sport Mediaset, Gosens non si sottoporrà nemmeno agli esami strumentali. Il giocatore, dunque, salterà il recupero della ventesima giornata più per precauzione che per altro. Si vogliono evitare delle ricadute visto anche il grande lungo stop del tedesco durante la prima parte di stagione. In Bologna-Inter, Inzaghi dunque si affiderà ancora a Ivan Perisic. Da capire se Gosens potrà già rientrare per la prossima trasferta di Udine.