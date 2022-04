Gosens titolare contro lo Spezia! Inzaghi contro lo Spezia cerca il tris

Inzaghi pronto ad affidarsi al turnover in vista di Spezia-Inter e delle prossime quattro (in dodici giorni), decisive per la stagione nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al “Picco” pronto Robin Gosens da titolare.

SICURO TITOLARE – Simone Inzaghi vuole fare il tris di vittorie (in campionato) contro lo Spezia, con un occhio di riguardo alla semifinale di ritorno con il Milan e ai prossimi impegni nel giro di poco tempo. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il tecnico piacentino si affiderà sicuramente a Robin Gosens, pronto a fare il suo debutto assoluto da titolare con la maglia nerazzurra, l’ultima gara dell’ex atalantino dal primo minuto risale al 25 settembre 2021, proprio contro l’Inter. Un vero e proprio ciclo di ferro, l’ultimo dell’anno, quello che aspetta agli uomini di Inzaghi. A partire dalla panchina tra i titolari dovrebbero essere Denzel Dumfries, Ivan Perisic e Edin Dzeko, oltre a Stefan De Vrij, ancora non al meglio della condizione dopo 40 giorni di assenza.

Fonte: Corriere dello Sport