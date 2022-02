Gosens scalpita in allenamento e si prepara: obiettivo Genoa

Robin Gosens continua il suo recupero dall’infortunio e scalpita per tornare presto in campo. Il tedesco ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale due foto dell’allenamento di oggi. L’obiettivo è essere a disposizione per il Genoa.

RECUPERO IN CORSO – Robin Gosens continua con la sua preparazione in vista del rientro in campo. L’esterno tedesco, appena passato all’Inter dall’Atalanta, scalpita in allenamento

Insomma, la voglia di tornare è tanta, così come quella di debuttare con la maglia nerazzurra. Resta da capire se sia già possibile farlo questo venerdì, nella gara in trasferta contro il Genoa.