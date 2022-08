Gosens scalda i motori per Lecce-Inter. Ad Inzaghi un compito preciso – TS

In vista di Lecce-Inter, il padrone della fascia sinistra potrebbe essere Robin Gosens. Secondo Tuttosport, è il tedesco il favorito per una maglia da titolare

SCALDA I MOTORI – Lecce-Inter i programma sabato darà ufficialmente il via alla stagione dei nerazzurri. Inzaghi, in vista della sfida del “Via del Mare” pensa a Gosens come titolare per la fascia sinistra: il tedesco, spiega Tuttosport, ha clinicamente recuperato dall’infortunio patito a fine luglio e scalda i motori in vista della sfida contro i giallorossi. L’ex Atalanta, il migliore nella sfida contro il Villarreal, adesso ha la semplice necessità di mettere minuti nelle gambe: Inzaghi dovrà essere bravo a sfruttarne le caratteristiche e restituirgli la fiducia un po’ persa negli ultimi mesi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna