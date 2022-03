Gosens rinvia ancora l’esordio dal 1′, ma per Inter-Fiorentina nuove fasce – CdS

Non sarà domani l’atteso momento dell’esordio di Gosens dal 1′. In Inter-Fiorentina, stando alle informazioni del Corriere dello Sport, la scelta di Inzaghi sulle fasce sarà diversa.

ANCORA PANCHINA – Il minutaggio di Robin Gosens sta aumentando, ma per vederlo titolare bisognerà aspettare dopo la sosta. Per il Corriere dello Sport domani in Inter-Fiorentina giocherà di nuovo Ivan Perisic, sostituito all’intervallo domenica scorsa a Torino. Cambiano però le fasce rispetto all’Olimpico, perché sulla destra ci sarà di nuovo Denzel Dumfries anziché Matteo Darmian. L’olandese, nell’ultimo turno, era rimasto in panchina per tutta la partita. Gosens finora ha due presenze in maglia Inter, per un totale di 73′ più recuperi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.