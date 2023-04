Gosens verso la quarta di fila, un cambio anche in difesa – CdS

Simone Inzaghi prepara le mosse per Empoli-Inter di domani. Secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Corriere dello Sport, Robin Gosens va verso la quarta di fila. Pronto un cambio anche in difesa.

POSSIBILI SCELTE – Tra le scelte di formazione di Simone Inzaghi per Empoli-Inter di domani potrebbe esserci un cambio in difesa. Con lo schieramento di Danilo D’Ambrosio in difesa che permetterebbe così con ogni probabilità a Francesco Acerbi (in diffida) di prendersi un turno di riposo. A sinistra, invece, spazio dal primo minuto per Robin Gosens, alla quarta di fila da titolare in campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona